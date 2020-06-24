شكرا لقرائتكم كارتيرون: أفضل خوض دورى جديد.. والزمالك يحتاج "شهرين" للجاهزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، أنه يفضل خوض منافسات نسخة جديدة من بطولة الدورى الممتاز بدلا من استكمال منافسات النسخة الحالية، حيث أوضح أن فريقه يحتاج إلى ما يزيد عن شهرين من أجل استعادة مستواه الفنى والبدنى وخوض المباريات بعد فترة التوقف الطويلة التى حدثت منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح كارتيرون فى تصريحات إعلامية عقب الانتهاء من اجتماع مدربى الأندية مع اتحاد الكرة المصرى إنه طالب فى الجلسة بمنح فترة كافية للأندية من أجل الاستعداد لعودة المسابقة خاصة وأن البطولة متوقفة منذ ثلاثة أشهر، معترضاً على الفترة التى حددها اتحاد الكرة لإعداد الفريق، موضحا أن اتحاد الكرة يجب أن يراعي أن مدة فترة الإعداد حال استكمال الموسم الحالى.

Advertisements

وعن الفارق بين خوضه الدورى الحالى ومنافسات دورى أبطال إفريقيا قال كارتيرون:"الكاف منحنا متسعا من الوقت حيث على الأرجح ستقام منافسات دورى أبطال إفريقيا فى شهر سبتمبر المقبل لذلك سيكون هناك وقتا من أجل الإعداد وتجهيز الفريق لتلك المنافسات"، مشددا إنه سيتوجه لنقل وجهة نظره إلى مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور فى الاجتماع المنعقد بحضور أمير مرتضى المشرف على الكرة.

واستدعى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق لحضور اجتماع مجلس إدارة النادى، من أجل الاستماع لوجهة النظر الطبية الخاصة بالمرحلة القادمة، قبل تحديد الموقف النهائى للفريق الأبيض من خوض منافسات بطولة الدورى الممتاز من عدمه، بعد تأكيدات رئيس نادى الزمالك أن جلسة اليوم طارئة من أجل حسم موقف الفريق من استكمال الدورى والعودة للتدريبات الجماعية من عدمه.

وترقب مجلس الزمالك انتهاء الفرنسى باتريس كارتيرون، من اجتماع اتحاد الكرة الذى أقيم مع مدربى أندية الدورى الممتاز، من أجل الاستماع إلى وجهة نظرهم حول الأمور المختلفة الخاصة بعودة النشاط الكروى، وتوجه كارتيرون عقب نهاية ذلك الاجتماع إلى منزل مرتضى منصور لحضور اجتماع مجلس إدارة النادى وإلى جانب محمود شيكابالا قائد الفريق.