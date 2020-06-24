شكرا لقرائتكم تقارير ايطالية: يوفنتوس يصل لإتفاق مع أرثر ميلو حول البنود الشخصية فى عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن توصل نادى يوفنتوس، إلى إتفاق مع البرازيلى أرثر ميلو، لاعب وسط فريق برشلونة، حول البنود الشخصية فى عقده، بعد أن توصل مسئولى اليوفى لإتفاق نهائي مع النادى الكتالونى، على ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل، مقابل 75 مليون يورو، بواقع لاعب الوسط البوسنى ميراليم بيانيتش، بالإضافة إلى 15 مليون يورو.

وفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إدارة يوفنتوس، توصلت إلى إتفاق مع ممثلى اللاعب، حول البنود الشخصية فى عقده، إذ سيحصل أرثر ميلو، على راتب سنوى يصل إلى 4.5 مليون يورو، وهو أعلى 3 مرات مما يتقاضاة مع برشلونة.

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أضاف الموقع الإيطالي، أن موافقة اللاعب البرازيلى، تنهى الصفقة التبادلية التى استمر التفاوض عليها طويلا بين برشلونة ويوفنتوس، بعد أن رفض اللاعب فى البداية الرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى فى البداية.

وكان ميلو، صاحب الـ23 عاما، قد انضم لصفوف فريق برشلونة، فى صيف عام 2018، قادما من فريق جريميو البرازيلى، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 40 مليون يورو، ولكنه فشل فى تقديم المستويات المنتظرة مع البارسا، إذ خاض 71 مباراة، وسجل 4 أهداف.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 68 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن الغريم التقليدى ريال مدريد، صاحب المركز الثانى برصيد 65 نقطة، والذى سيلعب مساء اليوم مع ضيفه فريق ريال مايوركا، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من الليجا.