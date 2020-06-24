شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن رسميا رفض استكمال بطولة الدورى العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه قرر بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم عدم استكمال مسابقة الدوري لهذا الموسم بعد التشاور مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي كارتيرون والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق .

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وكشف رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة لسوبر كورة: ان اجتماع مجلس الادارة شهد اتخاذ قرار عدم استكمال الدوري بعد الإستماع للرأي الطبى من الدكتور محمد أسامة وكذلك الفرنسي كارتيرون وأيضا أمير مرتضى المشرف على الكرة والذين اتفقوا على صعوبة العودة واستئناف الدوري في ظل الظروف الحالية .

وحضر اجتماع الزمالك اليوم مجلس الإدارة بكامل هيئته وتواجد الفرنسي كارتيرون المدير الفني وأمير مرتضي المشرف على الكرة وأمير عبد العزيز المدرب المساعد والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.