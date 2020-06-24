شكرا لقرائتكم عبد الله بكرى يحسم اتفاقه مع الزمالك على الانتقال فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم عبد الله بكرى، مدافع بيراميدز، اتفاقه مع مسئولى الزمالك على الانتقال إلى النادى الأبيض، فى الموسم الجديد، خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتعزيز خط دفاع أبناء ميت عقبة فى الموسم المقبل ويجيد بكرى اللعب فى مركز المساك والظهير الأيمن، ويتبقى الاتفاق الرسمى بين الناديين من أجل الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من عبد الله بكرى أن عقده فى بيراميدز يقضى بحصوله فى الموسم المقبل على 500 ألف دولار وينتهى تعاقده بنهاية الموسم القادم، إلا إن اللاعب أبدى رغبته بارتداء قميص الزمالك وأتم اتفاقه مع إدارة القلعة البيضاء حول المسألة، موضحًا أن ناديه طلب الحصول على مليون دولار وهو ما يوازى 16 مليون جنيه من أجل الموافقة على انتقاله إلى الزمالك أو الحصول على 10 مليون جنيه بجانب جهود محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض من أجل إتمام الصفقة.

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وتابع المصدر ذاته أنه من المنتظر أن تشهد الفترة الجارية مفاوضات بين الزمالك وبيراميدز، من أجل الاتفاق حول تفاصيل الصفقة بصورة نهائية بعد الاتفاق مع اللاعب حول كافة الأمور الخاصة بانتقاله إلى قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، بعدما شهدت الفترة الماضية المفاوضات الخاصة باللاعب والتى تم إتمامها بشكل نهائى حول مختلف تفاصيل تعاقده مع النادى الأبيض.

وفجر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مفاجأة قوية لجماهير الفريق فى الساعات الماضية بعدما أكد أن فاروق جعفر المستشار الفنى للنادى وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف على الفريق نجحوا فى الحصول على توقيع لاعبين من الصفقات السوبر لتدعيم الفريق فى الموسم المقبل، وأضاف أن الزمالك نجح فى الحصول على توقيع 4 صفقات سوبر حتى الآن مقدما وعداً لجماهير الزمالك بأن الصفقات الأربعة الذين تم الحصول على توقيعهم رسميا سيكونوا مفاجأة كبرى للجميع.

وأضاف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن مجلس إدارة النادى سيعقد اجتماعا مهما اليوم مع الفرنسى باتريس كارتيرون وشيكابالا كابتن الفريق، لاستطلاع رأيهم فى إمكانية مشاركتهم فى الدورى خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، وقال رئيس الزمالك: القرار الذى سيقوله كارتيرون سيتم تطبيقه لانهم هم الذين فى الملعب وهم من يواجهون كورونا مباشرة فى الملعب.