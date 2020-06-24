شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يعلن رفض الزمالك خضوع اللاعبين لـ"مسحات" كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إن الاجتماع الذى عقد اليوم لمجلس الإدارة مع إدارة الكرة والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، تم التوصل خلاله إلى رفض مجلس إدارة الزمالك بالاتفاق مع كارتيرون بشكل نهائي خضوع اللاعبين لفحوصات فيروس كورونا المستجد، التى يتم إجرائها استعدادا لعودة النشاط الكروى.

وقال أمير مرتضى منصور لـ"اليوم السابع":"رفضنا خضوع لاعبو الزمالك للمسحات الخاصة بفيروس كورونا"، وذلك فى إطار رفض المجلس الأبيض بالاتفاق مع كارتيرون الذى قال فى تصريحات له عقب نهاية اجتماعه مع مدربى الأندية باتحاد الكرة أنه يفضل خوض منافسات نسخة جديدة من بطولة الدورى الممتاز بدلا من استكمال منافسات النسخة الحالية، موضحا أن فريقه يحتاج إلى ما يزيد عن شهرين من أجل استعادة مستواه الفنى والبدنى وخوض المباريات بعد فترة التوقف الطويلة التى حدثت منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف كارتيرون عن الفارق بين خوضه الدورى الحالى ومنافسات دورى أبطال أفريقيا قائلاً:"الكاف منحنا متسعا من الوقت حيث على الأرجح ستقام منافسات دورى أبطال أفريقيا فى شهر سبتمبر المقبل لذلك سيكون هناك وقت من أجل الإعداد وتجهيز الفريق لتلك المنافسات"، مشددا على أنه سيتوجه لنقل وجهة نظره إلى مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور فى الاجتماع المنعقد بحضور أمير مرتضى المشرف على الكرة وهو ما حدث.

واستدعى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق لحضور اجتماع مجلس إدارة النادى مع كارتيرون، من أجل الاستماع لوجهة النظر الطبية الخاصة بالمرحلة القادمة، قبل تحديد الموقف النهائى للفريق الأبيض من خوض منافسات بطولة الدورى الممتاز من عدمه، بعد تأكيدات رئيس نادى الزمالك أن جلسة اليوم طارئة من أجل حسم موقف الفريق من استكمال الدورى والعودة للتدريبات الجماعية من عدمه، ليحسم مجلس الأبيض رفضه إجراء اللاعبين لفحوصات كورونا وهوا ما يؤكد رفض المجلس لعودة الفريق لاستكمال منافسات الدورى هذا الموسم وهو ما أعلنه مرتضى منصور من قبل ثم تم التأكيد عليه اليوم فى الاجتماع الطارئ.