شكرا لقرائتكم هولندا تسمح للجماهير بالعودة إلى ملاعب كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي، في لاهاي مساء يوم الأربعاء اعتزام سلطات بلاده السماح للجماهير بالعودة إلى استادات كرة القدم اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل.
وقال روته إنه يتعين خلال ذلك الالتزام بمسافة 5ر1 بين كل شخص وآخر، وهو ما يعني أن نسبة الاشغال ستكون في العديد من الاستادات الثلث بحد أقصى.
وسيتم حظر الهتافات إذ تعتزم الحكومة منع الجماهير من الغناء أو من الصياح وذلك تجنبا لانتشار فيروس كورونا.
كان الاتحاد الهولندي لكرة القدم أعلن في أبريل الماضي إنهاء الموسم الحالي للدوري دون تحديد بطل بسبب تداعيات الجائحة.
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