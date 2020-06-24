الزمالك يبلغ اتحاد الكرة برفضه استئناف بطولة الدوري في خطاب رسمي ويرفض تتويج الأهلي.. والاتحاد يرد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إرسال خطابا رسميا لمسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد من خلاله رفض استئناف بطولة الدوري، وهو نفس الأمر الذي أكده الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أثناء جلسته اليوم الأربعاء مع مسئولي الجبلاية.

ويتضمن خطاب الزمالك أيضاً، إعلانه رفض تتويج الأهلي ببطولة الدوري العام بشكل نهائي. حسبما نشر موقع ":القاهرة 24".

ويؤكد الزمالك في خطابه لاتحاد الكرة أن قرار أندية الدوري بالأغلبية يتمثل في عدم استكمال المسابقة المحلية وأنه لا يوجد أي مبررات لاستكمال المسابقة.

وكان كارتيرون حضر اليوم الأربعاء الاجتماع الخاص باتحاد الكرة مع المديرين الفنيين، وقال أنه يفضل خوض منافسات جديدة من بطولة الدوري الممتاز بدلاً من استكمال منافسات النسخة الحالية للبطولة، وذلك حسب ما أكده أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.

وأكد أمير مرتضى خلال تصريحات صحفية أن جلسة إدارة النادي الأبيض اليوم مع كارتيرون وإدارة الكرة تم الاتفاق خلالها على رفض مجلس إدارة الزمالك بشكل نهائي خضوع اللاعبين لفحوصات فيروس كورونا المستجد التي يتم أجرائها استعدادا لعودة النشاط، خاصة أن كارتيرون أكد لمسئولي اتحاد الكرة أنه يحتاج إلى ما يزيد عن شهرين من أجل استعادة المستوى الفنى والبدنى للفريق وخوض المباريات بعد فترة التوقف الطويلة التى بدأت منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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علق مسؤولو اتحاد الكرة على بيان نادي الزمالك بانسحابه من الدوري المصرى الممتاز ورفض إجراء مسحة كورونا للاعبين.

وقال مصدر باتحاد الكرة في تصريحات لموقع”القاهرة 24″ إن الزمالك لن يخوض أي تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا للاعبين والجهاز الفني والإداري.

ومن جانبه أصدر رئيس الزمالك، مرتضى منصور، بيانا بشأن عدم استكماله بطولة الدوري الممتاز، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بالاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، رفض استئناف بطولة الدوري العام خلال الشهر المقبل.

وكان المدرب الفرنسي حضر اليوم الأربعاء الاجتماع الخاص باتحاد الكرة مع المديرين الفنيين، وقال أنه يفضل خوض منافسات جديدة من بطولة الدوري الممتاز بدلاً من استكمال منافسات النسخة الحالية للبطولة.