موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس الليلة.. والقنوات الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات.. وموقف مشاركة صلاح

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره كريستال بالاس، في التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض ليفربول ثاني مبارياته بعد عودة الدوري الإنجليزي، إثر توقفه قرابة الـ 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان الفريق الأحمر قد تعادل في الجولة 30 مع إيفرتون سلبيا بدون أهداف.

من جانبه، أكد الألمانى يورجن كلوب المدبر الفنى لليفربول، جاهزية النجم المصرى محمد صلاح لخوض مواجهة كريستال بالاس، بعد أن غاب عن اللقاء السابق أمام إيفرتون، بسبب مشاكل بدنية.

وتحدث كلوب فى المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء قائلا: "محمد صلاح تدرب بشكل طبيعى بالأمس وكذلك روبرتسون، ميلنر وماتيب مستبعدان من مباراة الغد بسبب الإصابة".

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 83 نقطة، متفوقا بفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 63 نقطة، بعد مرور 30 جولة من عمر المسابقة.

ويحتاج ليفربول لـ5 نقاط فقط، ليتوج رسميا بطلاً لمسابقة الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

تشكيل ليفربول

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يغيب عن صفوف ليفربول ميلنر وماتيب، بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: ويجنالدوم– فابيانو– هندرسون

خط الهجوم: ماني– فيرمينيو – محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناتي beIN SPORTS HD 1 ، 2، بتعليق: علي محمد علي.