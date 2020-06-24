صرف الزمالك لجزء من مستحقات اللاعبين

قام مسئولون نادي الزمالك بالاستقرار على قرار القيام بصرف جزء جديد من جميع مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في القلعة البيضاء نادي الزمالك وذلك خلال الأيام الآتية، ومن الجدير بالذكر أن خزينة نادي الزمالك نادي القلعة البيضاء تواجه انتعاش كبير خلال الفترة السابقة وذلك بعد ما قام عدد من أعضاء الجمعية العمومية في النادي بالعمل على سداد الاشتراكات السنوية.

ومن الجدير بالذكر أن كارتيرون يقوم بالتواصل بشكل مستمر مع جميع اللاعبين وذلك عبر قيامه بجروب على موقع التواصل الاجتماعي الواتس آب وذلك من أجل القيام على ممارسة جميع التدريبات مع اللاعبين والتأكد على سلامتهم وعلى جميع اللاعبين أن يلتزموا بذلك حتى لا يفتقدوا جزء من لياقتهم البدنية.