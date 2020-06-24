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تأجيل ليفربول حسم الدوري الإنجليزي

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كان لاعبو إيفرتون يحاولون مباغات في الدقائق الأولى بالمحاولة كثيراً ولكن استطاع ريتشارلسون بانطلاق الكرة من الجانب الأيسر ليقوم بتسديد الكرة في الدقيقة الثانية ولكن استطاع أليسون بإبعادها باستخدام أطراف أصابعه ليقوم ليفربول بالرد في الدقيقة التاسعة من خلال ميناميو الذي استطاع أن يحتوي على الكرة.

في الدقيقة رقم 20 تعتبر من الفرص الخطيرة لفريق ليفربول، بينما في الشوط الثاني استطاع ليفربول أن يوصل ضغطه من أجل أن يحرز هدف يجعل قريب من التتويج، وبهذه النتيجة استطاع ليفربول أن يحافظ على رقمه في ترتيب في رصيد 83 نقطة في فرق 23 نقطة عن مانشستر سيتي واستطاع إيفرتون أني حصل على المرتبة 13.

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