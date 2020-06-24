اللجنة الخماسية تجتمع مع مدربي المنتخبات الوطنية الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعاتها مع جميع أطراف المنظومة الكروية قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز لمراعاة متطلباتها في جدول المسابقة قبل الإعلان عنه، حيث تجتمع اللجنة الخماسية الأسبوع المقبل مع المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول و شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي و ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب في حضور محمود سعد المدير الفني للاتحاد و حسام الزناتي مدير المسابقات للوقوف على احتياجات المنتخبات الوطنية من المسابقة ووضعها موضع الأولوية لدى استئنافها.

وكانت اللجنة الخماسية قد اجتمعت اليوم مع المديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز للاستماع إلى متطلباتهم بشأن عودة النشاط واستئناف المسابقات.

وغاب حسام البدرى وشوقى غريب عن اجتماع مدربى فرق الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لبحث سبل عودة المسابقة المحلية والتعليمات الفنية المطلوبة فى ظل الإجراءات المشددة لمنع تفشى فيروس كورونا. وحضر الاجتماع ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، ممثلاً عن المنتخبات، كما حضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، وسامى قمصان مدرب الفريق، لمناقشة استئناف الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى بالكامل. Advertisements وحضر عدد من المديرين الفنيين لمقر اتحاد الكرة بالجبلاية لحضور اجتماع مدربى الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية ولجان إدارة الدورى، لبحث التعليمات الخاصة بعودة النشاط، ومثل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ناديه الأبيض، كما تواجد محمود فتح الله ممثلاً عن بيراميدز. وحضر فتح الله فى الاجتماع ممثلا عن بيراميدز، فى ظل وجود المدرب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى خارج مصر، حيث يعود خلال ساعات إلى القاهرة لقيادة التدريبات. كما حضر كل من عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون، وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى، وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة، وطارق العشرى المدير الفنى للمصرى، ومحمد حليم المدير الفنى للحدود، وخالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، وإيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة لتمثيل فرقهم.

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