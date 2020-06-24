شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : نتيجة تحليل كورونا لى ولأبني مراون سلبية الحمد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، ظهور مسحة تحليل كورونا له ولأبنة مروان، موضحا أنها جاءت سلبية، قائلاً :" الحمد لله سلبية كورونا لي و لإبني مروان و ربنا يحفظ الجميع".



خالد الغندور

وكان الإعلامي خالد الغندور أكد شفاء زوجته من فيروس كورونا بعد إصابتها وابنته خلال الأيام الماضية بالفيروس وقال الغندور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"الحمد لله رب العالمين..زوجتي وبنتي زينة سلبية المسحة وغدا نتيجة مسحة مروان وأنا إن شاء الله.. وبشكر كل الناس اللي دعولي من كل قلبي وأتمني الشفاء لكل مريض والحمد والشكر لله رب العالمين".

ويشار إلى أن الإعلامى خالد الغندور أعلن ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، على ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، أجرى لها مسحة وظهرت النتيجة بحملها للفيروس، موضحاً أنه لم تظهر عليها أية اعراض حتى الآن ورغم ذلك قرر أن يعزل نفسه منزلياً لمدة 14 يوماً، وتابع:" ربنا يحفظها ويشفيها ورب ضارة نافعة".

Advertisements