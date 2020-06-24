شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها 6 حالات إيجابية لكورونا فى اليوم الثانى للمسح الطبى بفرق الدورى، الزمالك ينهى اتفاقه مع حازم إمام على تمديد عقده "موسمين".

الزماك يشترط موافقة مكتوبة من كارتيرون قبل العودة للتدريبات

اشترط مسئولو الزمالك الحصول على موافقة مكتوبة من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالعودة للتدريبات والمشاركة فى مباريات الدورى هذا الموسم قبل إصدار القرار الرسمى، اليوم، حيث يعقد مجلس الزمالك اجتماعا اليوم مع كارتيرون فى وجود وكيله ومحمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق لمناقشة عودة الفريق للتدريبات، وكذلك المشاركة في مباريات الدوري، ولن يصدر الزمالك قراره بالعودة إلى التدريبات إلا عقب الحصول على موافقة مكتوبة من المدير الفنى حتى يكون هو المسئول عن قراره ويتحمل نتائجه حال تعرض اللاعبين لأى أضرار صحية.

حضر صالح جمعة، لاعب النادى الأهلي ، إلى مقر النادى فى الحادية عشرة، أى بعد انتهاء موعد تدريبات المجموعة الأولى والثانية بالنادى، وفسر مصدر داخل جهاز الكرة سبب تأخر صالح بأن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والمتواجد حاليا فى سويسرا هو من طلب خوض اللاعب لمران منفرد ومنعه من خوض التدريبات الجماعية مع الفريق، على خلفية طلبه رحيل اللاعب منذ فترة.

يُهدد أحد الأندية الإماراتية صفقة انتقال حسام حسن مهاجم سموحة للأهلي خلال الميركاتو الصيفي القادم، بعد تلقى صاحب الـ26 عاماً عرضاً مغرياً بداية من الموسم المقبل، بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب الدولي مع النادى السكندرى خلال الموسمين الماضيين وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة والتي أدت إلى أن اللاعب أصبح محط أنظار ناديي القمة بالدوري سواء الاهلى أو الزمالك، بالإضافة لتلقيه عروضا خارجيا، وجمعت جلسة في الأيام الأخيرة بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وفرج عامر رئيس سموحة شهدت التفاوض حول ضم حسام حسن، حيث طلب الأهلي شراء حسام حسن مقابل 15 مليون بينما طلب سموحه 25 مليون جنيه.

حالات إيجابية لكورونا فى اليوم الثانى للمسح الطبى بفرق الدورى

كشفت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور ٦ حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، فى اليوم الثانى للمسح الطبى الذى أجرته أندية الدورى الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات، وشمل المسح الطبي اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق.

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أنهت إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى، الاتفاق مع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، حول استمراره ضمن صفوف الأبيض لمدة موسمين مقبلين، بعد عقد جلسة مع اللاعب شهدت الاتفاق حول مختلف التفاصيل التى تخص تمديد تعاقده مع النادى الأبيض الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، على أن يتم عرض كافة الأمور على مرتضى منصور رئيس النادى للحصول على موافقته ثم الحصول على توقيع اللاعب وإعلان الأمر بصورة رسمية خلال الفترة الجارية بعد إنهاء كافة الاتفاقات مع اللاعب. تدريبات خفيفة بالكرة فى أول مران للأهلي بعد التوقف خاض لاعبو الأهلي بعض التدريبات الخفيفة بالكرة على هامش مران اليوم، المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، فى أول تدريب للفريق الأحمر منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد، واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الثامنة والنصف صباحاً من صباح اليوم، الأربعاء، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية في 14 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

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