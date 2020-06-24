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اللجنة الطبية بالأولمبية المصرية تجتمع بالاتحادات الأحد المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، الدعوة لجميع رؤساء الاتحادات أو ما ينوب عنهم ورئيس اللجنة الطبية للاتحاد ، لحضور اجتماع في مقر اللجنة الاولمبية يوم الأحد المقبل ، لمناقشة الأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة .

كما يتم مناقشة متطلبات اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية في البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي في الاتحادات والهيئات التابعة لها ، وتوضيح آليات عمل التحاليل والمسحات التشخيصية للرياضيين لاكتشاف حالات عدوري المستجد .

وطالبت اللجنة الطبية باللجنة الاولمبية ، من الحضور اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الواقية .

وكان مسئولو وزارة الصحة قد وافقوا على إقامة مبنى الأكاديمية الرياضية ليكون عزلا صحيا للرياضيين المصابين بكورونا خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد مبنى الأكاديمية بجوار مقر اللجنة الأولمبية المصرية داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.

وكان مسئولو اللجنة الأولمبية على تواصل دائم مع وزارة الصحة خلال الفترة الماضية من أجل كيفية تجهيزات المبنى من أدوات طبية ومعرفة الإجراءات لتحويل المبنى إلى عزل طبى للرياضيين .

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وكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية

ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.

 

 

 


اللجنة الاوليمبية

 

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