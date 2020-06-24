شكرا لقرائتكم خبر عن منظمون: ماراثون برلين لن يقام فى 2020 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منظمون، اليوم الأربعاء، عدم إقامة ماراثون برلين خلال العام الجارى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وكان من المفترض إقامة السباق فى 26-27 سبتمبر، لكن سبق للمنظمين الإعلان عن عدم إمكانية إقامته فى هذا التوقيت بسبب حظر ألمانيا التجمعات لأكثر من خمسة آلاف شخص حتى 24 أكتوبر.

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