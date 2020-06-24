شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعزل لاعبه المصاب بالكورونا وتوفير العلاج اللازم له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت المسحة الاولى التى أجراها لاعبو الإتحاد السكندرى أمس الاول عن وجود حالة إيجابية لفيروس كورونا بين أحد اللاعبين رافضين الإفصاح عن اسمه احتراما لمشاعره ومشاعر أهله .. وعلى الفور تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية لعزل اللاعب من خلال الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق الذى سيتولى جميع الإجراءات بعلاج اللاعب بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبى لإتحاد الكرة .

وأصدر محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى توجيهاته بتوفير كافة اللوازم والادوية الطبية لعلاج حالة اللاعب حتى يتم شفائه مع ضرورة عزله مدة الـ14 يوم طبقا للبروتوكول المعمول به فى كافة دول العالم .

من ناحية أخرى، تلقي كريم بامبو لاعب الزمالك عرضا شفوياً من الاتحاد السكندري للانضمام لصفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل خروج اللاعب من حسابات الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك منذ بداية الموسم، كما تلقي اللاعب اتصالات من نادي سموحة لاستطلاع رأيه في الانضمام للفريق، إلا ان اللاعب رفض البت في تلك العروض انتظارا لموقف الزمالك من قيده في قائمة الفريق الموسم المقبل من عدمها قبل الدخول في مفاوضات مع أي نادي.