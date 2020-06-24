شكرا لقرائتكم خبر عن تنس الطاولة يبدأ الاستعداد لعودة النشاط في المركز الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور ، مسئولي المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية والمنتخبات بالمعادي، لإقامة معسكر ابتداءا من أول يوليو المقبل ، حيث تنطلق المسابقات فى الأول من شهر أغسطس المقبل، مع انطلاق الدورات المجمعة، واستكمال نشاط الموسم والدوريات، وكشف معتز عاشور، رئيس الاتحاد، أن الطاولة من الألعاب متوسطة التلامس، لذا سيكون انطلاق مسابقاتها أول أغسطس، على أن يتم استكمال نشاط الموسم، فى ظل ما يحدث من تطورات لفيروس كورونا، وإن لم يجد جديد، خاصة أن الاتحاد لن يغامر بلاعبيه أو مدربيه أو الإداريين وكل عناصر اللعبة قائلا، اللاعبين ثروة قومية مش هنغامر بيهم".

وكان اتحاد تنس الطاولة أرسل خطابا إلى اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، برئاسة حسن كمال، لتعديل اللعبة فى تصنيف الأنشطة والألعاب وفقا لدرجة التلامس فى أكواد الدليل الإرشادى للاتحادات الرياضية. ويواصل مسئولو المركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية والمنتخبات بالمعادى تعقيم كل منشآت المركز والصالات الرياضية وملاعب التدريبات والفندق وقاعات الاجتماعات استعداداً لتدريبات اللاعبين والمنتخبات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 . Advertisements

وأكد عاطف حمود مدير المركز الأولمبى أن عملية التعقيم تتم بشكل مستمر فى كل أنحاء المركز، حيث يتم تعقيم الفندق والغرف والمطعم فى ظل الاستعداد لاستقبال لاعبى المنتخبات المختلفة مع عودة النشاط الرياضي بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد

وأضاف مدير المركز الأولمبى أن المركز يستعد لاستقبال اللاعبين، من مختلف المنتخبات والألعاب، بعد قرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضى، مشيراً إلى أن المركز سيفتح أبوابه لاستقبال لاعبى المنتخبات من مختلف اللعبات الرياضية، بدءا من يوم 1 يوليو المقبل، خاصة أن هذه الفترة يتم تجهيز المركز والانتهاء من أعمال الصيانة والتعقيم بكل أنحائه وأرجائه، لضمان سلامة المترددين عليه من لاعبين ومدربين، وغيرهم ممن ينتمون للمنظومة الرياضية.