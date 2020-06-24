شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يخوض أول تدريباته استعداداً لعودة الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، مرانه الأول استعداداً لعودة بطولة الدورى بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا وسط إجراءات احترازية مشددة، ويخوض الفريق مرانه مجموعتين، وبدأ مران المجموعة الأولى منذ قليل فيما تخوض المجموعة الثانية مرانها فى الخامسة عصراً على استاد جهاز الرياضة العسكرى .

وفى وقت سابق، أعلن العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا التى تم إجراؤها ظهر الأحد جاءت سلبية مائة بالمائة، وقال المهدى، "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت با بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الطلائع سلبية تماما"، موضحًا أن هناك اهتماما بالغًا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الطلائع.

واستقر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على ملامح فترة إعداد فريقه استعداداً لاستئناف مباريات الدورى، ومن المقرر تقسيم الفريق لمجموعتين فى الأسبوع الأول تتدرب كل واحدة بمفردها، على أن يكتمل قوام الفريق ويتدرب بشكل كامل بداية من الأسبوع الثانى، فيما يعتزم عبد الحميد بسيونى إقامة معسكر مغلق لمدة 11 يوماً بالقاهرة فى نهاية فترة الإعداد وقبل أول مباراة رسمية، وأجرى لاعبو الطلائع والجهاز الفنى مسحة كورونا الأولى صباح الأحد الماضى استعداداً لعودة التدريبات . ويغيب الثنائى أحمد علاء مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش ومحمد سعد سمير مدافع الطلائع الصاعد عن فترة إعداد فريقهما استعداداً لعودة الدورى بسبب استمرار معاناتهما من الإصابة، حيث يخضع أحمد علاء المصاب بالرباط الصليبى لجلسات تأهيل، فيما لا يزال محمد سعد سمير مدافع الفريق الصاعد فى فترة الراحة عقب إجرائه جراحة باليد، فيما عدا الثنائى يصبح فريق الطلائع كامل العدد لبداية التدريبات بعد انتهاء مسحات كورونا .

من جهته حرص العميد أحمد فؤاد، مدير الكرة بالطلائع، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة ضمن خطة مواجهة الفيروس اللعين، واستعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف تدريبات الفريق، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا استعداداً لاستئناف التدريبات.

وبذل الثنائى يسرى عرفان المدير الإدارى للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين جهوداً مكثفة لإنهاء استعدادات عودة اللاعبين للتدريبات وتجهيز كل مقرات النادى لاستقبالهم للحفاظ على سلامة الجميع، كما تم إعداد شنط لكل لاعب تضمن وسائل التطهير والتعقيم من الجيل والكحول والماسكات، وتم تجهيز الكواشف الحرارية . وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

احمد سامى



الاجراءات الاحترازية



الجهاز الفنى والادارى



اللاعيبن

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باولو مع محمد مختار



تالا نداى



طلائع الجيش



عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع



عمرو السيسى



كابوريا



كور التدريب