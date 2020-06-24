شكرا لقرائتكم خبر عن "فتوح" يكشف سبب تخلفه عن إجراء مسحة كورونا الأولى فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك المعار إلى سموحة، عن سبب تخلفه عن التواجد خلال إجراء المسحة الأولى لفيروس كورونا لفريقه قائلاً، "كان لدى بعض المشاكل الخاصة ولم أتمكن من الحضور ولكن أنا بصحة جيدة ولا أعانى من أى شىء وسأتواجد فى الإسكندرية الجمعة المقبل من أجل الاستعداد لإجراء مسحة كورونا".

وأضاف فتوح لليوم السابع أن حالته الصحة الجيدة، إلا أن بعض الأمور الخاصة فى المنزل منعته من حضور خضوع اللاعبين فى نادى سموحة للمسحة الأولى ضمن الإجراءات التى تتم من أجل عودة النشاط الكروى خلال المرحلة، إلا أنه شدد على تواجده الجمعة المقبل من أجل الجاهزية للخضوع لمسحة كورونا التى تتم بإشراف الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وأعلن محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن المسحة الأولى التى خضع لها الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون والعاملون بالنادى، "سلبية" ولم يظهر وجود كورونا على أى فرد من الذين تم سحب عينتهم. وأضاف عامر أن كل ما يقال ما هو إلا اجتهادات وشائعات، ولذلك أطالب الجميع بتوخى الحذر وعدم الزج باسم النادى فى مثل هذه الأمور التى لا تحتمل الاجتهاد وأكد رئيس سموحه أنه سيتم عمل المسحة الثانية للاعبين السبت المقبل، على أن يعودوا للتدريبات بشكل طبيعى فى اليوم الذى يليه مع أخذ كافة التدابير الاحترازية.

وتنتهى إعارة أحمد فتوح إلى سموحة بنهاية الموسم الجارى ويرغب الفريق السكندرى فى الحفاظ على استمراره بين صفوفه بعدما تألق مع الفريق والمنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وسيبحث مسئولى النادى السكندرى فى الفترة المقبلة مع الزمالك إمكانية استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد.