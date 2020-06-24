شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يحدد أكتوبر المقبل لبدء النشاط المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، انطلاق منافسات الموسم المحلى بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، مع خوض التدريبات أول يوليو المقبل، ومن المقرر أن يخوض منتخب العاب القوى معسكراً بالمركز الأولمبى بالمعادى أول يوليو لحين وضع جدول البطولات المحلية التى تحدد لها أكتوبر المقبل .

وقال سيف شاهين رئيس الاتحاد، إن الاتحاد الدولى للعبة يعقد اجتماعا أسبوعيا مع الاتحادات المحلية لمناقشتهم فى تعليمات إدارة البطولات خلال الفترة المقبلة، وفقا للأجندة الدولية، بالإضافة إلى مناقشتهم فى خطة النشاط المحلى لكل دولة .

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وكان رئيس الاتحاد كشف أنه من المقرر أن يستأنف التدريبات 30 لاعباً ولاعبة، هم قوام المنتخب الوطنى، مقسمين إلى 13 اقتربوا من التأهل لأولمبياد طوكيو ويتم إعدادهم للوصول إلى الأولمبياد وتحقيق ميدالية اولمبية، و17 اخرين هم الصف الثانى للمنتخب، والمقرر مشاركتهم فى البطولات الأفريقية خلال الأشهر المقبلة .

وقرر اتحاد ألعاب القوى تفعيل اللجنة الطبية الموجودة بالاتحاد لحماية اللاعبين وضمان سلامتهم من فيروس كورونا، خلال فترة استئناف النشاط الرياضى والمقرر له أول يوليو المقبل، لتزيد اختصاصات اللجنة.

قرر اتحاد ألعاب القوى تنظيم محاضرات توعية مجانية للمدربين واللاعبين قبل عودة النشاط، حتى يكونوا على قدر كافٍ بكل التعليمات الطبية والتدريبية وعلى مستوى التغذية. وقال سيف شاهين، رئيس الاتحاد، إن المحاضرات ستشمل كل أفراد منظومة العاب القوى من مدربين ولاعبين لتوعيتهم عن إصابات الملاعب وطرق التغذية السليمة، وكذلك أخطاء التدريب الزائد وكيفية رفع معدل اللياقة البدنية، وذلك خلال الأسبوع الجارى ولحين بدء التدريبات المقرر انطلاقها 1 يوليو المقبل.