شكرا لقرائتكم خبر عن الريشة الطائرة يخاطب وزارة الرياضة لتحديد أماكن تدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خاطب مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامي، وزارة الرياضة، لتحديد أماكن تدريب المنتخب الوطني استعدادًا للبطولات المقبلة.. ومن المقرر، أن يشارك منتخبنا الوطني للسيدات ببطولة العالم للفرق والمحدد إقامتها بالدنمارك خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل.

وطلب مسؤولو الريشة الطائرة بسرعة تحديد الملعب سواء كان في استاد القاهرة الدولي أو أحد الصالات المجاورة استعدادًا للبطولة العالمية والتي تشارك بها مصر للمرة الأولى في التاريخ.

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وكان اتحاد الريشة قد قرر خوض المنتخب لفترة إعداد بدنية مع الدكتور محمد عبد الرؤوف دياب مخطط أحمال المنتخب الوطني لمدة أسبوعين أو ثلاثة قبل البدء في التجهيز الفني للاعبين.