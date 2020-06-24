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الريشة الطائرة يخاطب وزارة الرياضة لتحديد أماكن تدريب المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

خاطب مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامي، وزارة الرياضة، لتحديد أماكن تدريب المنتخب الوطني استعدادًا للبطولات المقبلة.. ومن المقرر، أن يشارك منتخبنا الوطني للسيدات ببطولة العالم للفرق والمحدد إقامتها بالدنمارك خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل.

 

وطلب مسؤولو الريشة الطائرة بسرعة تحديد الملعب سواء كان في استاد القاهرة الدولي أو أحد الصالات المجاورة استعدادًا للبطولة العالمية والتي تشارك بها مصر للمرة الأولى في التاريخ.

 

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وكان اتحاد الريشة قد قرر خوض المنتخب لفترة إعداد بدنية مع الدكتور محمد عبد الرؤوف دياب مخطط أحمال المنتخب الوطني لمدة أسبوعين أو ثلاثة قبل البدء في التجهيز الفني للاعبين.

وكشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة مسبقا ، عن التخطيط لعودة نشاط الاتحاد بمسابقات الحافز الرياضى فقط، نظرا لضيق الوقت والإعداد للموسم الجديد، مشيرا إلى أن خطط الاتحاد جاهزة من قبل الإعلان عن خطة وزارة الشباب والرياضة عن عودة النشاط تدريجياً.

وقال التهامى، إن الاتحاد سيلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، مؤكداً أنه يعتبر نفسه اتحادا محظوظا نظرا لأن المدير الفنى للمنتخب طبيب ويعلم جيدا كيفية تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار رئيس اتحاد الريشة الطائرة إلى التخطيط لشراء جهاز قياس الحرارة للاعبين قبل العودة إلى التدريبات مجددا من أول يوليو، فى ظل خطة الإجراءات الاحترازية التى يسعى الاتحاد لتطبيقها للوقاية من فيروس ، وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاتحاد جاهز بخطط منظمة من حيث الإجراءات الاحترازية فى التدريبات أو المنافسات .

 

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