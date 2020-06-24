شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يجتمع باللجنة الخماسية لاتحاد الكرة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اجتماعا مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة، لمناقشة ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات فى اجتماعها مع مدربى أندية الدورى الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية معًا ويأتى ذلك فى ضوء المباحثات التى جرت بينه وبين الجناينى رئيس اللجنة الخماسية والمشرف العام على المنتخب.

ويتطلع المدير الفنى للمنتخب الوطنى للتأكد من حصول اللاعبين على فترة إعداد مناسبة تفاديا لحدوث إصابات، إلى جانب الحفاظ على التوقيتات الزمنية الخاصة باستعدادات المنتخب فور معرفة ملامح مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأسى الأمم الأفريقية والعالم.

وغاب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، عن اجتماع مدربى فرق الدورى مع اللجنة الخماسية اليوم الأربعاء، وحضر الاجتماع ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، ممثلاً عن المنتخبات، كما حضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، وسامى قمصان مدرب الفريق.

كما حضر كل من عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون، وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى، وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة، وطارق العشرى المدير الفنى للمصرى، ومحمد حليم المدير الفنى للحدود، وخالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، وإيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة لتمثيل فرقهم.

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يعقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اجتماعا مع اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى يوم السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة، لمناقشة ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات فى اجتماعها مع مدربى أندية الدورى الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية معًا ويأتى ذلك فى ضوء المباحثات التى جرت بينه وبين الجناينى رئيس اللجنة الخماسية والمشرف العام على المنتخب.