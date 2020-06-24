شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا عن عودة التدريبات الأهلى: سعيد لأنى عدت إلى بيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود كهربا، نجم القلعة الحمراء، صور من التدريبات التى خضع لها فى النادى الأهلى، اليوم الأربعاء، وعبر عن سعادته بالعودة إلى منزله وبيته.

ونشر كهربا صور من التدريبات عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليها :"سعيد لأنى عدت إلى بيتى".

كهربا

Advertisements



محمود كهربا

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، فى الثامنة والنصف صباحاً اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية فى 14 مارس الماضى ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وفى السطور التالية نلقى الضوء على الظهور الأول للأهلى فى زمن الكورونا .

ومن جهته كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، عن تفاصيل جلسته مع لاعبى الفريق اليوم، فى أول تجمع لهم بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات، استعدادًا لعودة النشاط الرياضى الذى توقف أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، وقال عبد الحفيظ، "بعد الترحيب باللاعبين فى أول تجمع منذ فترة طويلة حرصت على التأكيد على أننا لن نكون فى حاجة إلى هذه الاجتماعات أو المحاضرات خلال الفترة المقبلة، فى ظل تطبيق سياسة التباعد الاجتماعى ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا"

وأضاف عبد الحفيظ، "قمنا بالتنبيه على لاعبى الأهلى بضرورة الحضور فى مواعيد التدريبات مباشرة، على أن يكون ذلك بملابس التدريب، نظرًا لإغلاق غرف خلع الملابس»، مشدداً على أن تلك الخطوة تأتى ضمن العديد من الخطوات الاحترازية التى تم اتخاذها قبل العودة للتدريبات"

وتابع عبد الحفيظ، «الجميع التزم منذ اليوم الأول بجميع التعليمات التى سبق أن شددنا عليها عند خضوع اللاعبين والجهاز الفنى والعاملين لمسحة كورونا، والأمور سارت بشكل ممتاز فى اليوم الأول لتجمعنا من جديد».