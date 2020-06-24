شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود: طالبنا الجبلاية باستئناف الدورى 10 أغسطس و6 أسابيع إعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد حليم، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، كواليس اجتماع الأندية مع مسئولى اللجنة الخماسية والذى عقد فى مقر الجبلاية لمناقشة استئناف الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى بالكامل، وأكد محمد حليم أن معظم الأندية طلبت فترة إعداد لا تقل عن 6 أسابيع لتأهيل اللاعبين استعداداً لمباريات الدورى التى ستكون متلاحمة فى وقت قصير، وأن معظم الأندية ترى عودة الدورى فى الظروف الحالية أمرا صعبا للغاية، ولكنها ستطبق القرار وفقاً لتعليمات الدولة.

وأضاف مدرب الحدود أن الأندية طالبت أيضاً بأن تستكمل مباريات الدورى فى العاشر من أغسطس المقبل لمنح الأندية فترة مناسبة للإعداد.

وحضر عدد من المديرين الفنيين لمقر اتحاد الكرة بالجبلاية للاجتماع مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية ولجان إدارة الدورى، لبحث التعليمات الخاصة بعودة النشاط، ومثل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ناديه الأبيض، كما تواجد محمود فتح الله ممثلاً عن بيراميدز.

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وحضر فتح الله فى الاجتماع ممثلا عن بيراميدز، فى ظل وجود المدرب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى خارج مصر، حيث يعود خلال ساعات إلى القاهرة لقيادة التدريبات.

كما حضر كل من عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون، وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى، وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة، وطارق العشرى المدير الفنى للمصرى، ومحمد حليم المدير الفنى للحدود، وخالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، وإيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة لتمثيل فرقهم.

ووجهت اللجنة الخماسية الدعوة لمدربى أندية الدورى الثمانية عشر لحضور اجتماع بمقر الاتحاد لبحث سبل عودة المسابقة المحلية والتعليمات الفنية المطلوبة فى ظل الإجراءات المشددة لمنع تفشى فيروس كورونا.