شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسميا عدم استكمال الدورى تنفيذا لتوصيات كارتيرون وطبيب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه قرر بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم عدم استكمال مسابقة الدورى لهذا الموسم، بعد التشاور مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون، والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

وكشف رئيس نادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن اجتماع مجلس الإدارة شهد اتخاذ قرار عدم استكمال الدورى بعد الاستماع للرأى الطبى من الدكتور محمد أسامة وكذلك الفرنسى كارتيرون وأيضا أمير مرتضى المشرف على الكرة والذين اتفقوا على صعوبة العودة واستئناف الدورى فى ظل الظروف الحالية .

وحضر اجتماع الزمالك اليوم مجلس الإدارة بكامل هيئته وتواجد الفرنسى كارتيرون المدير الفنى وأمير مرتضى المشرف على الكرة وأمير عبد العزيز المدرب المساعد والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

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من جانبه أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إن الاجتماع الذى عقد اليوم لمجلس الإدارة مع إدارة الكرة والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، تم التوصل خلاله إلى رفض مجلس إدارة الزمالك بالاتفاق مع كارتيرون بشكل نهائى خضوع اللاعبين لفحوصات فيروس كورونا المستجد، التى يتم إجرائها استعدادا لعودة النشاط الكروى.

وقال أمير مرتضى منصور لـ"الخليج 365":"رفضنا خضوع لاعبو الزمالك للمسحات الخاصة بفيروس كورونا"، وذلك فى إطار رفض المجلس الأبيض بالاتفاق مع كارتيرون الذى قال فى تصريحات له عقب نهاية اجتماعه مع مدربى الأندية باتحاد الكرة أنه يفضل خوض منافسات نسخة جديدة من بطولة الدورى الممتاز بدلا من استكمال منافسات النسخة الحالية، موضحا أن فريقه يحتاج إلى ما يزيد عن شهرين من أجل استعادة مستواه الفنى والبدنى وخوض المباريات بعد فترة التوقف الطويلة التى حدثت منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف كارتيرون عن الفارق بين خوضه الدورى الحالى ومنافسات دورى أبطال أفريقيا قائلاً:"الكاف منحنا متسعا من الوقت حيث على الأرجح ستقام منافسات دورى أبطال أفريقيا فى شهر سبتمبر المقبل لذلك سيكون هناك وقت من أجل الإعداد وتجهيز الفريق لتلك المنافسات"، مشددا على أنه سيتوجه لنقل وجهة نظره إلى مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور فى الاجتماع المنعقد بحضور أمير مرتضى المشرف على الكرة وهو ما حدث.