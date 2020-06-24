عودة الأندية للتدريبات؟.. العطار لـ"الخليج 365": "يتحملون مسؤولية صحة لاعبيهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ أميرة حماد:

قال وليد العطار، المدير التنفيدي لاتحاد الكرة، إن الأندية التي بدأت التدريبات استعدادًا لاستئناف الدوري قبل ظهور نتيجة المسحة الأولى قد تعرض نفسها؛ لتحمل مسؤولية صحة لاعبيها.

وأشار العطار ـفي تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، إلى أن اتحاد الكرة سبق وقد نبه من خلال خطاب رسمي وجهه للأندية بعدم العودة للتدريبات حتى ظهور نتائج المسحة الأولى.

وتابع المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "أما عن الأنديه الأخرى التي بدأت تدريباتها بدون الالتزمات بالتمارين الفردية تتحمل أيضاً نتيجة أي إصابة من لاعبيها؛ لأن خطاب اتحاد الكرة كان واضحًا بالعودة للتدريبات بعد المسحة الأولى بـ٥ أيام، وعمل مسحة ثانية قبل التمرين الجماعي بـ٢٤ ساعة".

وأتم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، حديثه بالإشارة إلى سماح اتحاد الكرة للفرق التي لم تظهر في فريقها نتائج إيجابيه بالتمرين الفردي.