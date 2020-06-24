مباشر.. نيوكاسل 0 - 0 أستون فيلا.. تريزيجيه أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج". ويتواجد النجم محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الرسمي لفريقه، بينما يتواجد أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء. ويحتل أستون فيلا المركز الـ19 برصيد 26 نقطة، بينما يقع نيوكاسل في المركز الـ13 برصيد 38 نقطة. Advertisements تشكيل أستون فيلا: أوريان نيلاند - إيزري كونسا - كورتني هوس - تايرون مينجز - مات تارجيت - دوجلاس لويز - جون ماكجين - أنور الغازي - جاك جريليش - محمود حسن تريزيجيه - مبوانا ساماتا. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. انتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها

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