البدري يجتمع مع اللجنة الخماسية لمناقشة رؤيته للمرحلة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: يجتمع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يوم السبت المقبل. ومن المقرر أن يناقش البدري مع اللجنة الخماسية نتائج الاجتماع بالمديرين الفنيين لأندية الدوري الممتاز. وذكر مصدر بالجهاز الفني للمنتخب لـ"الخليج 365"، أن البدري سيستعرض رؤيته الفنية للمرحلة المقبلة. Advertisements وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي في وقت سابق عودة الأندية للتدريبات على أن تستأنف مسابقة الدوري يوم 25 يوليو المقبل. وعقدت اللجنة الخماسية جلسات مع رؤساء والمديرين الفنيين لأندية الدوري الممتاز، لمناقشتهم حول شكل المرحلة المقبلة. ومن المقرر أن يستأنف المنتخب الوطني مبارياته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون يناير 2021، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، حيث يتبقى للفراعنة 4 مواجهات، أمام توجو مباراتين، وجزر القمر، وكينيا. وتعادل المنتخب الوطني في مواجهتي كينيا وجزر القمر بالمرحلتين الأولى والثانية من التصفيات.

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