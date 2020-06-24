بعد جلسة كارتيرون.. الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشكل رسمي عن قرار مجلس إدارة النادي بالإجماع بعدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.

وكان مرتضى منصور قد أعلن في وقت سابق عبر قناة نادي الزمالك، أنه سوف يعلن القرار النهائي بشأن الدوري بعد اجتماع مجلس الإدارة مع المدير الفني الفرنسي للفريق باتريس كارتيرون.

ووفقا لما جاء بالصفحة الرسمية لمرتضى منصور عبر "فيسبوك" وأيضا الموقع الرسمي لنادي الزمالك، قرر مجلس الإدارة عدم استكمال الدوري.

وجاء بيان الزمالك على النحو التالي:

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

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وجاء القرار بعد الاجتماع مع المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون.

وتذيع قناه الزمالك عبر برنامج زمالكاوي في العاشره مساء اليوم تفاصيل الاجتماع بالصوت والصورة.

وشهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء اجتماع أعضاء اللجنة الخماسية مع مسؤولي الأجهزة الفنية بالأندية في حضور كارتيرون من أجل مناقشة كل الترتيبات الخاصة باستكمال الدوري الموسم الحالي.

وسبق وأكد نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قرار الدولة يخص استكمال مسابقة الدوري والكأس للموسم الحالي، وشدد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية أن عودة الدوري قرار لا رجعة فيه وسيتم مناقشة المدربين بشأن الأمور الفنية المتعلقة بالاستكمال.