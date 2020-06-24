عرابي: عاشور يستحق التكريم.. وعرض الأهلي لم يكن "استثنائيًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أسامة عرابي مدرب الأهلي السابق، إن حسام عاشور قائد الأهلي يعد أحد اللاعبين المخلصين للفريق الأحمر، لافتًا إلى أن تاريخه كلاعب "يشفع له" فهو يستحق التكريم.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال عرابي: "موضوع عاشور شائك إلى حد كبير، حزين لما حدث معه، فهو أحد اللاعبين المخلصين للأهلي، لعب 16 موسمًا متتاليًا بقميص الفريق الأول".

وتابع: "عاشور لاعب ليس له علاقة بالظهور الإعلامي، لم يًسمع له صوتًا، حياته كلها كانت للأهلي فقط".

وأضاف مدرب الأهلي السابق: "أعتقد أن عاشور كان يشعر بضغط عصبي كبير وضعه في حالة تخبط ".

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وتابع: "عرض الأهلي له بإقامة مباراة اعتزال لتكريمه لم يكن استثنائيًا، فسبق وأًقيم لهادي خشبة وحسام غالي مباراة اعتزال، وعاشور كان يستحق التكريم".

وواصل عرابي: "ليس هناك شك أن الأهلي خيره على كل لاعبيه حتى لو ارتبط بالنادي يوم واحد فقط، ولكن ليس عيبًا أن يتم تكريم لاعب مخلص".

وأكمل: "لم أكن أتمنى أن تنتهي قصة عاشور بهذا الشكل، فهو لا يستحق تلك النهاية، أعتقد أن الأمور كان من الممكن أن تُعالج بطريقة أفضل".

وأتم عرابي حديثه قائلا: "هناك بعض اللاعبين أخطأوا أكثر من عاشور وعادوا مجددًا وتولوا مناصب في النادي".