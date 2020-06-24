رسميًا.. بيراميدز يقطع الطريق على الزمالك ويجدد للاعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعب الفريق عمر جابر حتى عام 2024، في ظل حفاظ النادي على قوامه الأساسي.

وبحسب ما جاء في بيان بيراميدز، فإن إدارة النادي استطاعت التوصل لاتفاق مع اللاعب على تمديد عقده حتى عام 2024.

وأضاف عمر جابر لعقده مع بيراميدز موسمين ونصف بخلاف المدة المتبقية في عقده ليستمر مع النادي حتى عام 2024.

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وشارك صاحب الـ28 عامًا في صفوف خلال الموسم الحالي في 27 مباراة بجميع المسابقات ليسجل هدف وحيد في المسابقة المحلية بجانب هدف في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وقاد عمر جابر فريقه بيراميدز للوصول إلى نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي حيث سيواجه بطل مصر نظيره حوريا كوناكري الغيني.

وكان عمر جابر ارتبط بالعودة إلى صفوف الزمالك بعدما أعلن في وقت سابق طارق يحيى المسئول عن قطاع الناشئين عن وجود رغبة سابقة من القلعة البيضاء لإعادة اللاعب من جديد مطلع الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن عمر جابر تم تصعيده للفريق الأول بالزمالك في موسم (2010 - 2011) قبل أن يخوض تجربة احترافية في سويسرا وتحديدًا اللعب في صفوف بازل السويسري في موسم (2016 - 2017) ثم رحل بعد ذلك للدوري الأمريكي واللعب مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي قبل أن يعود لمصر في 2018 مع فريق بيراميدز.