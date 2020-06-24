عرابي: كل نادِ يبحث عن مصلحته الشخصية.. ومن حق الأهلي المطالبة بعودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أسامة عرابي مدرب الأهلي السابق، إن إدارة القلعة الحمراء من حقها المطالبة بعودة الدوري ولها أسبابها الخاصة، لافتًا إلى أن كل نادٍ يبحث عن تحقيق مصلحته الشخصية.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال عرابي: "من حق الأهلي المطالبة بعودة الدوري لعدة أسباب أبرزها الخسائر المالية التي قُدرت بقيمة 112 مليون جنيه، بجانب تفوقه بفارق نقاط كبير في جدول الدوري المصري".

وأضاف عرابي: "على الجانب الآخر هناك حوالي 8 فرق تصارع من أجل البقاء في الدوري الممتاز، بالتالي فإن عودة الدوري فكرة غير مرحبة بالنسبة لهم".

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وتابع: "تلك الأندية من مصلحتها عدم عودة الدوري حتى لا تتكبد مرتبات اللاعبين وتحافظ على تواجدها في المنافسة خلال الموسم المقبل".

وواصل عرابي: "كل نادٍ له أهداف خاصة بشأن ملف عودة الدوري بجانب الأهداف العامة، كل فريق يدافع عن مصلحته الشخصية".

وعن جدل فترة الإعداد التي يحتاجها اللاعبون للعودة للمباريات، قال عرابي: "في أندية أوروبا لم يحصل اللاعبون على فترة إعداد أكثر من شهر ونصف أو شهرين، اللاعب المحترف في الدوريات الأوروبية لديه عقلية مميزة تجعله يحافظ على لياقته البدنية بشكل يومي مع الحفاظ على متابعة البرنامج المتفق عليه مع النادي خلال فترة التوقف".

وأتم: "من تجاربي في الدوري المصري، أتوقع أن الأندية التي انتظمت في متابعة تنفيذ اللاعبين للبرنامج البدني خلال فترة التوقف معدودة، على العكس بالنسبة لأندية أخرى".