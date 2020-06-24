مدرب الأهلي السابق: إيجابية بعض اللاعبين بكورونا لا يمنع عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أسامة عرابي المدرب السابق للأهلي، إن ظهور بعض الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بين صفوف الأندية لا يمنع عودة الدوري في موعده.

وكان الموقع الرسمي لاتحاد الكرة قد أعلن اليوم الأربعاء اكتشاف 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في اليوم الثاني لإجراء المسحة للأندية المصرية. (طالع بيان الاتحاد)

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال عرابي: "منذ اللحظة الأولى كنت من المؤيدين لعودة الدوري واستكمال النشاط".

وأضاف: "كان لابد من اتخذا قرار عودة النشاط لتجنب الخسائر الفنية على مستوى اللاعبين والأندية، بجانب الخسائر المالية الخاصة بالشركات الراعية وحقوق البث التلفزيوني".

وأتم: "ظهور بعض الحالات الإيجابية بين صفوف الأندية لا يمنع عودة الدوري، نفس الأمر حدث في أندية أوروبا".