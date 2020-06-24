طارق العشري لمصراوي: اتحاد الكرة لم يعارض تأجيل عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق المصري أنه وزملاءه من المديرين الفنيين لأندية دوري WE المصري، طلبوا تأجيل عودة منافسات المسابقة حتى منتصف أغسطس المقبل.

واشار العشري في تصريحات خاصة لمصراوي الى أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لم تعارض الطلب، ووعدت بدراسة الامر في الساعات القليلة المقبلة.

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وأضاف: "هناك فرق تعاني بسبب عدم تواجد لاعبيها الأجانب في مصر وتنتظر عودتهم بعد فتح خطوط الطيران، لذلك طلبنا بمد المدة لعودة الدوري".

واختتم: "نسعى بموافقة اللجنة الخماسية على طلب الأندية بمد المدة لمنتصف أغسطس حتى نستطيع العمل بشكل منتظم في التدريبات لعودة اللاعبين لمستواهم المعتاد بعد فترة غياب الكبيرة بسبب كورونا".

الجدير بالذكر أن العشري تواجد بصفته مديرًا فنيًا للمصري في اجتماع اتحاد الكرة المصري مع المديرين الفنيين لدوري WE المصري لمناقشة مقترحات حول عودة المسابقة.