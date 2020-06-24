عماد السيد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

نفي عماد السيد حارس مرمي نادي الزمالك السابق والاتحاد الحالي ماتردد مؤخرا حول إصابته بفيروس الكورونا المستجد .

وأكد حارس الزمالك السابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وقال: " الحمد لله نتيجة المسحة الاولي سلبيه ، ولو مصاب انا هطلع واقول ، وده مش عيب

والا حرام ده ابتلاء من عند ربنا فبلاش إشاعات واي كلام مالوش لازمه اتقوا الله ".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اكتشاف 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في اليوم الثاني لإجراء المسحة للأندية المصرية.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب الاتحاد المصري لكرة القدم: "كشفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدًا لعودة المسابقات، وشمل المسح الطبي اللاعبين، المدربين، الإدارريين والعاملين مع الفرق".

جدير بالذكر أن الأندية التي أجرت المسحة الثانية هم: الاتحاد، إنبي، المقاولون، نادي مصر وسموحة.

