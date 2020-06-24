ريال مدريد ينعى وفاة نجمه السابق لويس سوريباس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، قبل قليل، وفاة لاعبه السابق لويس سوريباس مويا عنعمر يناهز "75 عامًا".
ذكر الريال في بيان له عبرموقعه الإلكتروني: نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته يشعرون بحزن عميق، بعد وفاة لويس سوريباس مويا عن عمر يناهز "75 عامًا"، وهو لاعب الفريق في موسم 1963 - 1964، والذي حقق فيه النادي لقب الدوري.
وأضاف البيان: ريال مدريد يبعث بتعازيه لعائلته وأصدقائه ومحبيه، كما يرسل تعازيه لكل مشجعي ريال مدريد.
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