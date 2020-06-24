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لامبارد ينفى مفاوضات تشيلسي مع نجم بايرن ليفركوزن

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قال فرانك لامبارد مدرب اليوم الأربعاء إن  ناديه لم يتقدم بأي عرض لضم كاي هافرتس لاعب باير ليفركوزن رغم تقارير ربطت اللاعب الألماني الدولي بالانتقال إلى ستامفورد بريدج.

وتعاقد تشيلسي بالفعل مع حكيم زياش من أياكس أمستردام وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج مع استمرار بناء التشكيلة بعد تنفيذ عقوبة حظر الانتقالات

في العام الماضي.

وتألق هافرتس (21 عاما) هذا الموسم وسجل 16 هدفا وصنع تسعة أهداف في كل المسابقات وكان من أهم أسباب منافسة ليفركوزن على التأهل إلى .

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 واكد لامبارد : إن تركيز تشيلسي لا ينصب على الانتقالات في

الوقت الحالي، مشيرا الى أن هناك مباريات نحتاج إلى استكمالها قبل فتح باب الانتقالات وتركيزنا ينصب فقط على المباريات.

ووافق الجناحان ويليان وبيدرو على تمديد التعاقد، الذي كان ينتهي في 30 يونيو، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 51 نقطة من 30 مباراة وبفارق خمس نقاط عن مانشستر يونايتد خامس الترتيب. ويأتي سيتي ثانيا وله 63 نقطة بينما يتصدر المسابقة برصيد 83 نقطة.

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