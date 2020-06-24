شاهد.. مارسيال يتقدم بالهدف الأول لمانشستر يونايتد امام شيفيلد

نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل الهدف الأول له في شباك شيفيلد، في اللقاء الذييجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل الفرنسي انتوني مارسيال أول أهداف الشياطين الحمر بعد سبعة دقائق فقط من انطلاق المباراة، بعد مجهود فردي من زميله راشفورد.
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