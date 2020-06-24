رسمياً.. الشباب السعودي يعلن التعاقد مع جمال باجندوح

أعلن نادي الشباب اليوم الأربعاء التعاقد مع جمال باجندوح لاعب وسط فارازدين الكرواتي ولاعب الاتحاد السابق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية. ونشر نادى الشباب، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : "وقعت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، عقدا احترافيا مع جمال باجندوح، لمدة 3 مواسم، قادما من فارازدين الكرواتي". موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : "وقعت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، عقدا احترافيا مع جمال باجندوح، لمدة 3 مواسم، قادما من فارازدين الكرواتي". وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته الرياضة مع نادي الشباب، في الفترة المقبلة. وكان باجندوح صاحب ال ٢٧ عاما قد انتقل من اتحاد جدة الي فريق فارازدين الكرواتي موسم ٢٠١٩ .

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