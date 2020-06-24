تقرير.. الوداد ينضم للرجاء في صراع التعاقد مع حميد أحداد

كشفت تقارير مغربية، عن دخول نادي الوداد البيضاوي المغربي في مفاوضات جادة لضم حميد أحداد، مهاجم الزمالك، المعار إلى الزمالك حتىي نهاية الموسم الحالي.
وقالت صحيفة "الأخبار" المغربية أن الوداد يتفاوض في الوقت الحالي مع إدارة الزمالك بخصوص ضم حميد أحداد، ليشتعل الصراع بين قطبي الكرة المغربية فيسباق التعاقد مع اللاعب الشاب.
وأوضحت الصحيفة أن الوداد قدم عرضاً رسمياً لضم أحداد مقابل 400 مليون سنتيم، بينما يتمسك الزمالك بالحصول على 800 ألف دولار مقابل الاستغناء عن اللاعب المغربي.
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