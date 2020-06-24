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يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد بث مباشر في الدوري الانجليزي

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يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لإستضافة “مانشستر يونايتد” نظيره “شيفيلد يونايتد” ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 24-6-2020 في الجولة الـ 31، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة سكاي سبورت 2 الألمانية.


 
تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت ، على ملعب مانشستر

يونايتد “أولد ترافورد”.

يحتل “مانشستر يونايتد” المركز الخامس بجدول ترتيب برصيد 46 نقطة، وسيسعى الشياطين الُحمر إلى تحقيق الفوز من أجل وضع صاحب المركز الرابع والمؤهل إلى ” تحت الضغط بتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين.


 
بينما سيحاول الحصان الأسود “شيفيلد يونايتد” الحفاظ على آماله في خطف بطاقة التأهل إلى التشامبيونزليج حيث يقبع

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في المركز الثامن برصيد 44 نقطة، متخلفًا عن خصمه اليوم “مانشستر يونايتد” بنقطتين فقط.

اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي، انتصر “مانشستر يونايتد” في 4 مباريات وتلقى 3 هزائم، وتعادل مثلهما، كما فاز “شيفيلد يونايتد” في 4 لقاءات ايضًا، وتعادل في 3، وخسر مثلهما.


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لمشاهدة لمباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة لمباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

 

 

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