يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد بث مباشر في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لإستضافة “مانشستر يونايتد” نظيره “شيفيلد يونايتد” ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 24-6-2020 في الجولة الـ 31، بالدوري الإنجليزي الممتاز.
تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة سكاي سبورت 2 الألمانية.
يونايتد “أولد ترافورد”.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب مانشستر
يحتل “مانشستر يونايتد” المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، وسيسعى الشياطين الُحمر إلى تحقيق الفوز من أجل وضع صاحب المركز الرابع والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا “تشيلسي” تحت الضغط بتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين.
بينما سيحاول الحصان الأسود “شيفيلد يونايتد” الحفاظ على آماله في خطف بطاقة التأهل إلى التشامبيونزليج حيث يقبع
اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي، انتصر “مانشستر يونايتد” في 4 مباريات وتلقى 3 هزائم، وتعادل مثلهما، كما فاز “شيفيلد يونايتد” في 4 لقاءات ايضًا، وتعادل في 3، وخسر مثلهما.
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