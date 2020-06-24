أنطونيو كونتي يعلن تشكيل إنترميلان لمباراة ساسولو في الدوري الإيطالي

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق انترميلان عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يستضيف نظيره ساسولو ضمن مباريات الجولة 27 في نظيره ساسولو ضمن مباريات الجولة 27 في الدوري الإيطالي وجاء تشكيل النيراتزوري كالتالي: حارس المرمي: هاندانوفيتش الدفاع: سكرينيار، رانوكيا، باستوني Advertisements الوسط: فيكتور موسيس، جاليارديني، فاليرو، بيراجي، ايركسن الهجوم: اليكسيس سانشيز، لوكاكو

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