تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا في موقعة نيوكاسل المصيرية بالدوري الإنجليزي

أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفاً على نيوكاسل مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة

31 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدفع سميث في مباراة اليوم بمحمود تريزيجيه، منذ بداية اللقاء، بعد أن شارك

كبديل في المباراة الماضية للفريق، بينما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أستون فيلا علي النحو التالي:

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نيلاند، كونسا، هاوز، مينجز، تارجيت، دوجلاس لويز، جريليتش، محمود تريزيجيه، أنور غازي، ساماتا، ماكجينن.