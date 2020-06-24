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أهداف مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد فى الدوري الانجليزي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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نقدم لكم أهداف مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد فى الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 24-6-2020 على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الانجليزي الممتاز (البريميرليج).

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة سكاي سبورت 2 الألمانية.

ويحتل “مانشستر يونايتد” المركز الخامس بجدول ترتيب  برصيد 46 نقطة، وسيسعى الشياطين الُحمر إلى تحقيق الفوز من أجل وضع صاحب المركز الرابع والمؤهل إلى  “” تحت الضغط بتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين.

بينما سيحاول الحصان الأسود “شيفيلد يونايتد” الحفاظ على آماله في خطف بطاقة التأهل إلى التشامبيونزليج حيث يقبع في المركز الثامن برصيد 44 نقطة، متخلفًا عن خصمه اليوم “مانشستر يونايتد” بنقطتين فقط.

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يذكر ان آخر لقاء جمع بين مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد فى الدوري الانجليزي يعزد الى يوم 24 فبراير 2019، وشهد تعادل الفريقين بنتيجة 3-3، فى المباراة التي اقيمت على ملعب شيفيلد “رامول لين”.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف مانشستر 1-0

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