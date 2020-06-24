وكيل جوليانو يُخير إدارة النصر السعودي: الدفع خلال 15 يومًا أو فسخ العقد!

تعيش جماهير نادي النصر السعودي حالة ترقب كبيرة خلال الفترة الحالية، بعدما تداولت العديد من المواقع والصحف البرازيلية تقارير تؤكد أن لاعب الوسط، جوليانو دي باولا، لم يحصل على راتبه من ناديه لمدة 5 أشهر، وأنه قد يقوم بفسخ عقده من طرف واحد، في حالة عدم سداد مستحقاته في مدة أقصاها 15 يومًا.

ويُعتبر جوليانو واحدًا من أهم اللاعبين في تشكيلة النصر السعودي، ولعب دورًا حاسمًا في تتويج النصر ببطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) خلال العام الماضي.

وأكدت شبكة “bolavip” البرازيلية أن جوليانو قدم بالفعل شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل الحصول على رواتبه المتأخرة، والتي تصل إلى 5 أشهر، موضحة أن الأزمة بدأت قبل انتشار جائحة كورونا، وتوقف بطولة الدوري السعودي في منتصف شهر مارس الماضي.

وأضافت بأن اللاعب صاحب الـ30 عامًا مستقبله غير واضح مع ناديه السعودي، وأن هناك العديد من الأندية البرازيلية التي تريد استقطابه، أبرزها جريميو وإنترناسيونال.

ماذا قال وكيل جوليانو؟

أشار المصدر البرازيلي عبر مصادره الخاصة إلى أنه “تم الاتصال بوكيل جوليانو، وقد أكد بالفعل أن النصر تم إخطاره من الفيفا بضرورة سداد مستحقات اللاعب خلال 15 يومًا على أقصى تقدير. خلاف ذلك سيكون جوليانو حرًا في فترة الانتقالات المقبلة وسيكون قادرًا على التوقيع مع أي ناد آخر”.

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وتابع “سيحصل النصر السعودي على عقوبات من الفيفا إذا ما فشل في تسوية الأمر خلال الموعد النهائي المُحدد، وبالرغم من تأخر حصوله على رواتبه الشهرية، تواجد جوليانو في النادي لإجراء فحوصات طبية وجسدية، بهدف منع العرب من استغلال ذلك وفسخ تعاقد اللاعب دون دفع المتأخرات أو أي تعويض مالي”.

وتؤكد المصادر أن جريميو يرغب في استعادة جوليانو، الذي دافع عن ألوان النادي البرازيلي بين عامي 2014 و2016، وخاض خلال هذه الفترة 135 مباراة، وسجل 18 هدفًا.

أرقام جوليانو مع النصر السعودي

كان اللاعب البرازيلي قد انتقل إلى النصر السعودي قادمًا من فنربخشة التركي في الميركاتو الصيفي عام 2018 مقابل 10.5 مليون يورو، ويمتد عقده مع العالمي حتى يونيو 2021.

ولعب جوليانو بالقميص الأصفر حتى الآن 69 مباراة، وهز الشباك 28 مرة، وصنع 17 هدفًا، وحقق بطولة الدوري السعودي وكأس السوبر.

تصريح وكيل جوليانو