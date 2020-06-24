فان دير سار يُرحب بعودة “مارتن ستيكلنبيرج” إلى أياكس

رحب أسطورة مانشستر يونايتد “فان دير سار” بعودة الحارس الهولندي “مارتن ستيكلنبيرج” إلى صفوف أياكس أمستردام بعد 9 سنوات من الاحتراف في الدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الانجليزي الممتاز مع أندية روما وفولهام وموناكو وساوثامبتون وإيفرتون.

وأعلن أياكس أمستردام عودة مارتن ستيكلنبيرج إلى صفوفه منتصف هذا الأسبوع، كي يكون الحارس البدي للكاميروني “أونانا” الذي يُفكر بجدية في العودة إلى ناديه القديم “برشلونة” خلال العام الحالي أو العام المقبل.

وقال فان دير سار عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر “أهلاً بك في منزلك يا مارتن، بعد تسع سنوات في الخارج، أنا سعيد لرؤيتك تسير على خطى العديد من لاعبي أياكس أمستردام السابقين، أتطلع لمشاهدتك عند العودة إلى فريقنا الجميل”.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أياكس أمستردام على تويتر 6 تغريدات مختلفة عن مارتن ستيكلنبيرج منذ إعلان خبر عودته لوسائل الإعلام، وآخر تلك التغريدات كان صورة ضخمة من حساب النادي على إنستاجرام للحارس صاحب الـ 37 عامًا، مساء اليوم الاربعاء 24 يونيو.

Advertisements

وكتب أياكس “صورة خلفية يوم الاربعاء لـ مارتن ستيكلنبيرج”.

وعانى وصيف كأس العالم 2010 مع منتخب هولندا من اهمال كبير في نادي إيفرتون على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ انضمامه من فولهام، فلم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول بمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

ولعب مارتن ستيكلنبيرج للمرة الأخيرة في الدوري الانجليزي مع ايفرتون 19 مباراة بموسم 2017/2016، وغاب بعدها عن الظهور في البريميرليج، مكتفيًا ببضع مشاركات في مباريات كأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة.

وكان ستيكلنبيرج بدأ حياته مع أياكس أمستردام عام 2001، وحرس مرمى الفريق في 191 مباراة بالدوري الهولندي حتى رحل عام 2011 إلى صفوف روما الايطالي الذي مثله في 48 مباراة بالدوري الايطالي، وفي 2013 انتقل إلى فولهام الانجليزي.

..