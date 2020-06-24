رسميًا | بعد تسريحه من ألميريا..المغربي يونس لشهب يعود إلى ريال مورسيا

أعلن نادي ريال مورسيا الاسباني عودة لاعب الوسط الدفاعي المغربي الشاب يونس لشهب “ديدي” إلى صفوف الفريق بعد تسريحه من نادي ألميريا المملوك لرجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ.

ولعب يونس لشهب 23 مباراة خلال الموسم الماضي 2019/2018 مع فريق ألميريا “ب” من بينهم 13 مباراة كأساسي، وتم تسريحه بعد وصول تركي آل الشيخ للفريق، يبقى دون فريق لمدة موسم كامل.

ونشأ يونس لشهب بين صفوف نادي ريال مورسيا قبل 7 سنوات، وصُعد للفريق الثاني في عام 2016، لكن عدم حصوله على فرصة حقيقية دفعه نحو الرحيل إلى ألميريا.

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وقال الموقع الرسمي لنادي ريال مورسيا الإسباني “توصل النادي لاتفاق مع يونس لشهب، صاحب الـ 21 عامًا. سيكون ضمن الفريق الأول لريال مورسيا في موسم 2021/2020، ليسجل عودته إلى ريال مورسيا بعد عامين من مغادرته إلى ألميريا”.

وأضاف موقع ريال مورسيا “يونس وقع على عقد حتى يونيه 2021. ونود الترحيب به مجددًا، عودته إلى منزله تسعدنا، ونتمنى له حظًا سعيدًا خلال الموسم المقبل”.

وأشار بيان مورسيا عن يونس لشهب “يجيد التعامل مع الكرة، مما يسمح له بالتقدم إلى الخطوط الأمامية وتمرير الكرات الجيدة لزملائه في الفريق، لديه جسد قوي، ويجيد ألعاب الهواء، بعد انضمامه إلى أكاديمية ريال مورسيا للشباب لعب في العديد من القطاعات، وبعدها انضم لصفوف منتخب المغرب تحت 23 عامًا”.

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