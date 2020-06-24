بث مباشر يلا شوت مانشستر يونايتد وشيفيلد في الدوري الانجليزي

يقدم لكم بث مباشر يلا شوت لمباراة “مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد” ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 24-6-2020 في الجولة الـ 31، بالدوري الإنجليزي “البريميرليج“.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد” على يِّلَأّ شُوٌتٌ عبر قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، وتُذاع المباراة على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة سكاي سبورت 2 الألمانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “أولد ترافورد” بمدينة مانشستر.

يحتل “مانشستر يونايتد” المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، وسيسعى الشياطين الُحمر إلى تحقيق الفوز من أجل وضع صاحب المركز الرابع والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا “تشيلسي” تحت الضغط بتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين.

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بينما سيحاول الحصان الأسود “شيفيلد يونايتد” الحفاظ على آماله في خطف بطاقة التأهل إلى التشامبيونزليج حيث يقبع في المركز الثامن برصيد 44 نقطة، متخلفًا عن خصمه اليوم “مانشستر يونايتد” بنقطتين.

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