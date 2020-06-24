بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة “مانشستر يونايتد” نظيره “شيفيلد يونايتد” ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 24-6-2020 في الجولة الـ 31، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة سكاي سبورت 2 الألمانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب مانشستر يونايتد “أولد ترافورد”.

يحتل “مانشستر يونايتد” المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، وسيسعى الشياطين الُحمر إلى تحقيق الفوز من أجل وضع صاحب المركز الرابع والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا “تشيلسي” تحت الضغط بتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين.

بينما سيحاول الحصان الأسود “شيفيلد يونايتد” الحفاظ على آماله في خطف بطاقة التأهل إلى التشامبيونزليج حيث يقبع في المركز الثامن برصيد 44 نقطة، متخلفًا عن خصمه اليوم “مانشستر يونايتد” بنقطتين فقط.

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اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي، انتصر “مانشستر يونايتد” في 4 مباريات وتلقى 3 هزائم، وتعادل مثلهما، كما فاز “شيفيلد يونايتد” في 4 لقاءات ايضًا، وتعادل في 3، وخسر مثلهما.

يذكر ان اخر مواجهة بين “مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد” في البريميرليج انتهت بتعادلاً مثيرًا بثلاثة أهداف لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب “برامول لين” يوم 24 نوفمبر 2019.

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مانشستر يونايتد 1-0 شيفيلد يونايتد

????️ملعب أولد ترافورد (مانشستر)

????الدوري الإنجليزي (الجولة الـ 31)

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بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في الجولة الـ 31 بالدوري الانجليزي.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

????تشكيلة مانشستر يونايتد: دي خيا – بيساكا – ليندلوف – ماجوير – شو – بوجبا – ماتيتش – جرينوود – فيرنانديز – راشفورد – مارسيال.

⚫تشكيلة شيفيلد يونايتد: مور – باشام – جاكيلكا – روبنسون – بالدوك – لاندسترام – نورود – فليك – ستيفينز – ماكغولدريك – موسيت.

“1 صافرة بداية المباراة من الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور..

“7⚽ جووووووووووووووووووووووول الهدف الاول لمانشستر يونايتد.. انتوني مارسيال يمنح الشياطين الحُمر الأسبقية.

“15 مازال اليونايتد متقدم بهدف نظيف.

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