رياضة | وفاة نجم ريال مدريد السابق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة نجم ريال مدريد السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني وفاة لاعبه السابق لويس سوريباس مويا عن عمر يناهز 75 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وذكر الريال في بيان له عبر موقعه الإلكتروني : "نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته يشعرون بحزن عميق ، بعد وفاة لويس سوريباس مويا عن عمر يناهز 75 عاما، وهو لاعب الفريق في موسم 1963 / 1964 ، والذي حقق فيه النادي لقب الدوري".

وأضاف البيان : "ريال مدريد يبعث بتعازيه لعائلته وأصدقائه ومحبيه ، كما يرسل تعازيه لكل مشجعي ريال مدريد".

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