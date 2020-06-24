رياضة | وفاة نجم ريال مدريد السابق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة نجم ريال مدريد السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني وفاة لاعبه السابق لويس سوريباس مويا عن عمر يناهز 75 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.
وذكر الريال في بيان له عبر موقعه الإلكتروني : "نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته يشعرون بحزن عميق ، بعد وفاة لويس سوريباس مويا عن عمر يناهز 75 عاما، وهو لاعب الفريق في موسم 1963 / 1964 ، والذي حقق فيه النادي لقب الدوري".
وأضاف البيان : "ريال مدريد يبعث بتعازيه لعائلته وأصدقائه ومحبيه ، كما يرسل تعازيه لكل مشجعي ريال مدريد".
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ميلان الإيطالي يخطط للتعاقد مع مارتين أوديجارد نجم ريال مدريد الإسباني المعار إلى ريال سوسيداد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن ميلان حريص جدًا على تدعيم صفوفه في الصيف المقبل وأنه يستهدف التعاقد مع النرويجي أوديجارد.
وأوضح الموقع الفرنسي أن ميلان الذي تعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز من صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي يحلم بالتعاقد مع مارتين أوديجارد في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأكد الموقع الفرنسي أن ريال مدريد لا ينوي بيع أوديجارد بينما لا تمانع إدارة الملكي إعارة أوديجارد في الموسم المقبل علمًا بأن ريال سوسيداد يقترب من الحفاظ عليه لمدة موسم آخر.